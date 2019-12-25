В Бельгии под Рождество нашли спаниеля, который пропал шесть лет назад

Английский спрингер-спаниель по кличке Хьюстон сбежал из дома в пригороде Брюсселя в августе 2013 года и нашелся в декабре 2019 под Рождество.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

О собаке больше шести лет ничего не было известно. Недавно к одному из брюссельских магазинов вызвали полицию, так как у входа сидела бездомная собака. У животного был электронный чип, по которому удалось определить его хозяина.

- Я с тех пор не меняла номер своего мобильного телефона, записанного на чипе. Мне позвонили из полиции. Я сразу подумала о моем автомобиле – правильно ли я его припарковала. А они сказали мне, что нашли мою собаку, - рассказала владелица пса Франсуаза.

Хьюстон не сразу узнал хозяйку, но дома он почти сразу все вспомнил.

- Было много народа. Он совсем растерялся. Оглядывался вокруг. Когда приехали домой, он все узнал: моего мужа, сына... Теперь он стал вести себя как прежде. Но только опасается незнакомых людей и особенно двери, когда она открывается и закрывается. Сразу видно, что он боится повторения, - добавила женщина.

Напомним, что ранее американцу спустя пять лет вернули пропавшего кота.