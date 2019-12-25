Компания «Макларен» выпустила новый гибридный суперкар Speedtail, способный разогнаться до 400 км/час

Компания McLaren Automotive завершила скоростные испытания нового купе Speedtail. Прототип с кодовым обозначением XP2 более 30 раз достиг скорости 403 км/ч.

Об этом сообщает «Новое время».

Интересно, что рекорд устанавливали не на обычной трассе, а на взлетно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди во Флориде. Это достижение делает Speedtail самым быстрым McLaren в истории бренда. Примечательно, что прежде это звание принадлежало его предшественнику – легендарному McLaren F1, который в свое время выдал 386,4 км/ч, став мировым рекордсменом.

Новый суперкар имеет трехместный салон с водительским креслом по центру. Он оснащен бензоэлектрической силовой установкой с возможностью зарядки от сети. Ее совокупная отдача составляет 1070 л.с. Аккумулятор собственной разработки McLaren имеет удельную мощность в 5,2 киловатта на килограмм – утверждается, что это лучшее соотношение среди всех существующих высоковольтных батарей. Подключить Speedtail к розетке нельзя, однако в стандартную комплектацию включена беспроводная зарядка. Кроме того, система рекуперации восстанавливает запас энергии во время движения.

Тираж Speedtail будет ограничен 106 экземплярами. Все они были распроданы еще до официальной премьеры по ценам от 1,75 миллионов британских фунтов за штуку, не считая налогов. Первые серийные гиперкары уже начали собирать, клиентам их передадут в феврале 2020 года.

Напомним, что ранее Илон Маск презентовал новый автомобиль Tesla, который разгоняется до сотни за 3 секунды.