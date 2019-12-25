В Британии осудили тюремщицу, у которой был роман с заключенным

В Великобритании 27-летняя тюремная надзирательница Айша Ганн получила год тюрьмы за отношения с заключенным Хурамом Разаком.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, Ганн и Разак обменялись 1 тысячей телефонных звонков за четыре месяца отношений. Также обнаружено, что она отправляла ему сообщения из рабочего чата, в котором содержалась конфиденциальная информация о ходе расследования уголовных дел.

Ганн носила Разаку передачи, деньги и одежду. Хурам Разак отбывает 12-летнее наказание за ограбление группой лиц по предварительному сговору. Девушка признала свою вину.

Напомним, что ранее на Николаевщине сотруднику колонии, принесшему в тюрьму наркотики, дали 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.