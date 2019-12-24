«Они угрожают институту семьи»: В Ровно депутаты инициировали запрет на проведение маршей ЛГБТ-сообществ

В Ровно депутаты городского совета инициировали запрет проведения маршей ЛГБТ-сообществ и других публичных мероприятий, которые «пропагандируют девиантное половое поведение».

За такое решение проголосовали 36 местных депутатов на сессии 24 декабря, пишут Факты.

В проекте решения авторы ссылаются на статьи 3 Семейного кодекса Украины, где указано, что «основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным принципам общества».

Авторы проекта считают, что так называемые марши равенства «угрожают институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины». Инициатором проекта выступил депутат от Свободы Олег Карпяк.

Контролировать выполнение решения будет Комиссия по вопросам защиты общественной морали.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 88-е место в рейтинге дружелюбных стран к ЛГБТ туристам.

До этого в Киеве пятеро неизвестных избили ветерана АТО, который публично признался в том, что является геем. А в Харькове неизвестные напали и избили ногами участника ЛГБТ-марша.