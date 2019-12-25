Twitter для повышения безопасности пользователей с эпилепсией удалила функцию, которая позволяла отправлять анимацию

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Соцсеть Twitter удалила функцию, которая давала возможность пользователям отправлять анимированные файлы в формате APNG.

Об этом сообщили в соцсети.

«Мы хотим, чтобы у всех был безопасный опыт пользования Twitter. Анимированные файлы PNG очень интересны, однако они не соответствуют нашим настройкам по автозапуску. Именно поэтому мы удаляем функцию, их добавлят в твиты», — сообщили в соцсети.

Отмечается, что такой шаг сделали для повышения безопасности пользователей с эпилепсией, ведь файлы АPNG содержат мигающие анимированные изображения.

Ранее сообщалось, что китаец 30 лет страдал от головных болей и эпилепсии – причиной оказался 10-сантиметровый червь, который жил в его мозгу.

Мила Волкова

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русскийобщество