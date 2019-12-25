В закарпатском нацпарке из-за теплой зимы почти 30 медведей не впали в спячку

На Закарпатье в реабилитационном центре национального природного парка «Синевир» в спячку впали только три медведя из 32.

Об этом сообщается на странице парка «Синевир» в Facebook.

Причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели впали в состояние анабиоза три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные ждут морозов.

«Медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них – явление неизвестное. Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей – одна из основных задач центра… Прошлой зимой в центре реабилитации уснула большая часть медведей. Это хороший показатель реабилитации животных. Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время», - сообщили в «Синевире».

Напомним, что в ближайшие дни на Николаевщине сохранится дождливая погода.