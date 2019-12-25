В оккупированном Крыму продают искусственные елки из Ивано-Франковщины

В оккупированном Симферополе, на проспекте Кирова проходит новогодняя ярмарка, в ходе которой осуществляется торговля искусственными елями, сделанными в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Продавец, торгующий этим елками, утверждает, что товар сертифицирован, изготавливается частным предприятием. Работает оно давно. Елки партиями поступают в Россию, а оттуда доставляются на аннексированный полуостров.

Кроме проспекта Кирова украинскими елями торгуют также на Центральном рынке и Москольце.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Беларусь экспортируют соду и вино из оккупированного Крыма.