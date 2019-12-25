Новую улицу в Днепре назовут в честь погибшей женщины-добровольца Окуевой

Комиссия по переименованию при горсовете Днепра утвердила наименование одной из улиц города в честь женщины-добровольца Амины Окуевой.

Об этом Радио Свобода сообщила директор департамента соцполитики мэрии Днепра Юлия Дмитрова.

По ее словам, ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, у которой пока не было имени.

В мэрии считают, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний.

«Комиссия решила, проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено», - сказала Дмитрова.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли из автоматического оружия в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.