Президент Зеленский назначил нового главу Ровенской СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Об этом свидетельствует указ Президента №951/2019, обнародованный на сайте главы государства.

 

«Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области», - говорится в тексте указа.

Как сообщает местное издание «Рівне вечірнє», подполковнику Тимченко 40 лет, и после увольнения прежнего руководства областного СБУ он выполнял обязанности начальника управления. По данным издания, до этого Тимченко работал в Управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Напомним, что 10 июня, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области Василия Бедрия.

Julia Davudenko

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русскийобщество