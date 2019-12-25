Это намного лучше для вашего здоровья, - Доктор Комаровский посоветовал украинцам вместо телевизора смотреть PornHub

Детский врач и украинский телеведущий Евгений Комаровский заявил, что вместо телевизора нужно смотреть порнографические ролики.

Видео с таким предложением он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он считает очень хорошей новостью тот факт, что украинцы находятся в списке активно интересующихся контентом PornHub.

«Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой — здоровее будете», — сказал Комаровский.

Ранее Pornhub снял «самое грязное порно», чтобы привлечь внимание к загрязнению Мирового океана.