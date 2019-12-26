Православная церковь Украины призвала не рубить живые ёлки на Новый год

Православная церковь Украины призвала не срезать живые ёлки, а искать экологические варианты.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на ТСН.

Со ссылкой на соответствующие цитаты из Библии церковь советует верующим на Новый год не покупать срубленные ёлки и не уничтожать природу.

В качестве альтернативы в церкви советуют украшать деревца просто на улице или покупать ёлки в горшках, которые можно высадить. Кроме того, можно обойтись только хвойными веточками дома для запаха, зато отдать предпочтение искусственной зелени. Заменить живую ёлку также советуют вариантами деревьев из сладостей, книг или домашних принадлежностей.

Напомним, что ранее в Днепре дайверы установили под водой новогоднюю ёлку.