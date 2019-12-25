На Николаевщине мужчина с помощью запрещенного орудия выловил почти 17 килограммов рыбы

На Николаевщине рыбалка в акватории реки Южный Буг незаконно выловил рыбы почти на 17 килограмм.

Об этом сообщает Николаевский рыбохранный патруль.

Так мужчина вблизи села Сапета, Николаевского района Николаевской области на деревянной лодке с помощью запрещенного орудия лова - острога незаконно добыл: 13 экземпляров щуки и 1 экземпляр карася. Общий вес рыбы составил почти 17 килограмм. Тем самым он нанес убыток рыбным запасам на 4 тысячи 437 гривен.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Напомним, как в Березанском лимане мужчина выловил более 15 килограмм рыбы и креветки - на него составили админпротокол, а также изъяли лодку и снасти.