В России девятиклассник с молотком напал на учительницу, которая ставила ему плохие оценки и грозилась не допустить к экзамену

В Екатеринбурге ученик 9-го класса школы № 24 напал с молотком на учительницу русского языка, которая грозилась не допустить его к государственному экзамену.

Об этом сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мальчик подкараулил 54-летнюю Марину Заболотную за гаражами перед уроками. 15-летний мальчик совершил нападение на учительницу из-за плохих четвертных оценок по русскому языку и литературе. Он напал на нее сзади, пять раз ударив молотком по голове.

«Завуч сказал нам, что Данил подкараулил Марину Николаевну с молотком и ножом за гаражами, когда она шла в школу. Он ударил ее молотком сзади и хотел добить ножом, но это все увидел учитель физкультуры. Он скрутил его, вызвал скорую и отвел Данила в зал дожидаться полиции. Марину Николаевну «зашили» и она пошла домой отдыхать. Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ», - рассказал одноклассник нападавшего.

Также сообщается, что учительницу доставили в городскую больницу, где ее осмотрели врачи. Факт тяжелой травмы у нее не подтвердился, поэтому ее отпустили домой для амбулаторного наблюдения. Если ее самочувствие ухудшится, она может обратиться к специалистам по месту жительства.

Нападавшим оказался ученик 9-го класса. Полиция уже задержала подростка.

«Даниил очень скрытный и тихий мальчик. Он не сидит в соцсетях. У него есть две странички - на одной фотография, где он маленький. В школе Даниил ни с кем не общался, кроме одного парня Вани. Ваня говорит, что нападение он не планировал. Учился Данил действительно плохо, наверное из-за этого и разозлился. Родителей у него вызывали в школу вчера», - рассказала одноклассница нападавшего.

Руководитель пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых сообщил, что полиция Екатеринбурга проводит по данному факту проверку. Планируется передать собранные материалы в региональный следственный комитет по подследтсвенности, так как подозреваемый является несовершеннолетним.

Напомним, как в Белоруссии школьник напал с ножом на учительницу и детей – погибло два человека.