КП «ДОЗ «Причерноморье» вместо возврата в Коблевскую ОТГ районные власти передают в концессию

20 декабря во время 34-ой сессии Березанского районного совета, которая ознаменовалась высокой явкой депутатов, последние поддержали проект решения об объявлении конкурса на передачу в концессию КП ДОЗ «Причерноморье».

Об этом сообщает Koblevo.news.

По этому вопросу лично докладывал председатель районного совета Валентин Гуртовой, сообщил замглавы райсовета Алексей Сидорчук, и рассмотрение данного вопроса заняло более 40 минут. В своих выступлениях поддержали передачу в концессию КП ДОЗ «Причерноморье» депутаты райсовета Бизиков, Иван Фарионов и Алексей Сидорчук.

Депутатов, которые настаивали на передаче имущества предприятия Коблевскому сельскому совету, в публикации назвали «традиционным «коблевским лобби».

Напомним, что КП «Причерноморье» было создано с присвоением собственности, которая когда-то была передана Коблевским сельским советом Березанскому районному совету. Созданная организация обслуживает побережье и территорию нынешней Коблевской ОТГ. С начала процесса объединения Коблевской ОТГ в декабре 2016 года сельский совет Коблево подал запрос в Березанский районный совет касательно передачи имущества КП «Причерноморье» на баланс уже создавшейся объединённой территориальной громады Коблево. С тех прошло много дискуссий и написано много документов и обращений, однако, районные власти отказались выполнить Закон «О добровольном объединении территориальных громад».

По факту КП «Причерноморье» находится на территории Коблевской ОТГ и обслуживает в основном территорию Коблевской ОТГ.

Валентин Гуртовой вынужден был предложить компромиссный проект решения, который бы удовлетворил большинство депутатов.

Депутат Андрей Гроза в знак протеста при обсуждении покинул сессионный зал, но решение, все-таки, приняли. Против проголосовали депутаты, традиционно выступающие за соблюдение законодательства о децентрализации и передачу предприятия на «родину» – в Коблевскую ОТГ: Виктор Гречан, Михаил Дротенко, Любовь Николенко, Людмила Шипова.

Передача КП предприятий предполагает привлечение средств инвесторов к реконструкции объектов предприятия, которые на основании соглашений могут быть переданы в пользование на определенный период в руки частных инвесторов. При этом партнер-инвестор обязуется вложить серьезные средства в строительство или реконструкцию государственного имущества и эксплуатировать переданные объекты, получая доход.

В случае с убыточным «КП «ДОЗ «Причерноморье» найти такого инвестора, при условии отсутствия теневых коррумпированных схем, было бы спасением. Как и для Коблевской ОТГ, которая годами страдает от несанкционированных свалок и бездеятельности руководства коммунального предприятия.