Полиция напомнила о безопасности школьников на каникулах – детям не следует давать в руки петарды и фейерверки

Патрульная полиция Украины опубликовала список рекомендаций по безопасности детей, у которых начались зимние каникулы.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
К примеру, родителям советуют не давать детям пиротехнику, и прикрепить к одежде школьников светоотражающие элементы.
- не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
- контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются;
- если малышей приходится оставить дома одних – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью;
- отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;
- закрепите на одежде своих детей светоотражающие элементы – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
- не оставляйте острые, режущие предметы и спички в доступном для детей месте. Не позволяйте им использовать петарды и фейерверки;
- объясните детям, что категорически запрещается ходить на водоемам, покрытым льдом; тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;
- попросите детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках.
Напомним, что ранее патрульные дали рекомендации водителям на случай непогоды и гололеда.