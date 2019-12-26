Полиция напомнила о безопасности школьников на каникулах – детям не следует давать в руки петарды и фейерверки

Патрульная полиция Украины опубликовала список рекомендаций по безопасности детей, у которых начались зимние каникулы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

К примеру, родителям советуют не давать детям пиротехнику, и прикрепить к одежде школьников светоотражающие элементы.

- не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению; - контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются; - если малышей приходится оставить дома одних – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью; - отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;

- закрепите на одежде своих детей светоотражающие элементы – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости; - не оставляйте острые, режущие предметы и спички в доступном для детей месте. Не позволяйте им использовать петарды и фейерверки; - объясните детям, что категорически запрещается ходить на водоемам, покрытым льдом; тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни; - попросите детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках.

Напомним, что ранее патрульные дали рекомендации водителям на случай непогоды и гололеда.