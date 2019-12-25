Двое николаевских школьников победили в литературном конкурсе и будут получать стипендии Президента Украины

Двое школьников из Николаевской области попали в число победителей IX Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. В связи с этим им назначили стипендии Президента Украины.
Об этом сообщается в Указе Президента Украины №947/2019.
Стипендии Президента будут получать:
Виктория Попова – ученица 9 класса Полигоновской школы Витовского района;
Даниил Сподин – ученик 7 класса Еланецкой школы.
Срок выплаты стипендии – один год, для учеников школ она составляет 1420 гривен в месяц.
Напомним, что ранее президентскую стипендию назначили николаевскому паралимпийцу и его тренеру.