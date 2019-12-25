Двое николаевских школьников победили в литературном конкурсе и будут получать стипендии Президента Украины

Двое школьников из Николаевской области попали в число победителей IX Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. В связи с этим им назначили стипендии Президента Украины.

Об этом сообщается в Указе Президента Украины №947/2019.

Стипендии Президента будут получать:

Виктория Попова – ученица 9 класса Полигоновской школы Витовского района; Даниил Сподин – ученик 7 класса Еланецкой школы.

Срок выплаты стипендии – один год, для учеников школ она составляет 1420 гривен в месяц.

Напомним, что ранее президентскую стипендию назначили николаевскому паралимпийцу и его тренеру.