Двое николаевских школьников победили в литературном конкурсе и будут получать стипендии Президента Украины

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Двое школьников из Николаевской области попали в число победителей IX Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. В связи с этим им назначили стипендии Президента Украины.

Об этом сообщается в Указе Президента Украины №947/2019.

Стипендии Президента будут получать:

Виктория Попова – ученица 9 класса Полигоновской школы Витовского района;

Даниил Сподин – ученик 7 класса Еланецкой школы.

Срок выплаты стипендии – один год, для учеников школ она составляет 1420 гривен в месяц. 

Напомним, что ранее президентскую стипендию назначили николаевскому паралимпийцу и его тренеру.

Вадим Богданов

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русскийобщество