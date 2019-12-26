Николаевский бизнесмен Чайка рассказал, как в Японии работают мусороперерабатывающие заводы

Николаевский бизнесмен, глава общественной организации «Миколаїв – єдина родина»побывал в Японии в составе правительственной делегации и, в числе прочего, узнал, как функционируют мусороперабатывающие заводы.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Заводы по переработке мусора в Японии строятся прямо в жилых районах, что говорит об их безопасности для окружающей среды.

— Дома возле этого завода стоят рядом, причем, не только обычные многоэтажки, но и коттеджи. Японцы в целом тратят очень большие деньги на экологию и защиту окружающей среды, - говорит Владислав Чайка.

При этом, мусор разделяют сами люди – специальным службам остается только забирать пакеты с уже разделенными отходами и везти их на завод. На самом предприятии мусор сжигают. Дым от сжигания проходит систему фильтрации, поэтому в воздух выходит только пар.

— Принцип работы их завода простой – мусор погружают в машины небольшого тоннажа, там их около 900. Грузовики едут на завод, там скидывают мусор в печи и он сжигается. Кстати, в трубе куда идет дым от сжигания мусора, работает целая система фильтрации, в итоге выходит обычный пар. А сожженные остатки используются для разных целей, например, для берегоукрепления, - отметил бизнесмен.

Также на заводе показали, каким образом людей приучают к разделению отходов. Как оказалось, японцы учатся этому с детства.

— Когда мы были на заводе, нам показали, какие у детей в школах и в детском саду стоят игры. Стоят автоматы с карточками, на экранах высвечивается стекло и, допустим, бумага. Ребенок берет карточку, прикладывает, угадывает и дальше. То есть, фактически с детского возраста их приучают разделять мусор, - рассказал Владислав Чайка.

Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Чайка в составе украинской правительственной делегации посетил VIII совместное заседание Координационного совета по вопросам экономического сотрудничества, который проходил в Японии.