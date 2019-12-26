После внесения изменений в законы о трансплантации в Украине впервые за 15 лет провели успешную операцию по пересадке сердца

В Ковеле на Волыни впервые за 15 лет провели успешную операцию по пересадке сердца.

Об этом сообщается на странице Ковельского межрайонного территориального медицинского объединения в Facebook.

Трансплантацию провели врачи Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который также возглавляет учреждение, в Ковеле, так как донорское сердце невозможно было доставить в Киев.

Сердце принадлежало донору, который получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. У него констатировали смерть мозга. Родные донора разрешили изъять сердце и две почки для пересадки.

Новое сердце получил пациент, у которого диагностировали дилатационную кардиомиопатию. Одну почку трансплантировали в Ковеле, вторую доставили на самолете в Киев в Нацинститут хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где тоже пересадили реципиенту.

В то же время в Нацинституте сообщили, что ночью специалисты провели уже вторую трансплантацию почки от умершего донора. Забор органов и пересадка сердца и второй почки происходили в Ковельской ЦРБ.

Первое удаление и трансплантация состоялось 17 декабря также в Ковеле. Тогда, при оперативной помощи ГСЧС и МВД бригадами местных врачей и специалистами НИХТ им Шалимова был проведен мультиорганный забор у умершего донора.

«К сожалению, сердце после перенесенных донором болезней, оказалось непригодным для трансплантации. Печень после морфологического обследования в Киеве показала высокую степень отторжения. В конце концов были выполнены две трансплантации почки пациенткам, которые длительное время находились на гемодиализе. Сейчас пациентки чувствуют себя хорошо», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине врачи впервые провели успешную трансплантацию в районной больнице и впервые провели пересадку механического сердца.

Напомним, что 20 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2457 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку».

Законопроект продлевает использование информации из бумажных носителей при организации трансплантации до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года.

Кроме того устанавливается, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из ЕГИСТ и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГИСТГСК).