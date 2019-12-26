В Одессе командование ВМСУ выселяют в палатки – Воронченко заявил, что это «тренировка»

Штаб и командование Военно-морских сил Украины должны до 15 января переехать на 6-ю станцию Большого Фонтана, где до сих пор не восстановлен корпуса бывшего института сухопутных войск.

Об этом пишет «Думская» со ссылкой на источник в ВМСУ.

Поскольку штабной комплекс, на реконструкцию которого еще в 2016 году выделили 150 миллионов гривен, до сих пор не готов, 25 декабря возле него установили большие армейские палатки. В них военнослужащие будут ожидать окончания ремонтных работ.

По словам собеседника издания, переселять моряков начнут уже в 26 декабря. Якобы на этом настоял командующий войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск генерал-майор Игорь Паланюк, который намерен выселить флотских, занимающих помещения ОК в штабном квартале между Канатной и Мариинской с 2014 года.

Впрочем, командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко заявил, что все это неправда, а палатки разбили в связи с некими «тренировками» по переезду штаба.

По его словам, реконструированный штабной комплекс будет сдан в две очереди: первую должны принять в начале апреля 2020 года, вторую — в июле.

Также издание сообщает, что на днях в здании на 6-й Фонтана начали устанавливать окна. К коммуникациям оно до сих пор не подключено, к внутренней отделке еще не приступали. Общая готовность объекта вряд ли превышает 60%. Не понятно, как будет обставлен переезд, каким образом военные обеспечат сохранность секретных документов и так далее.

Чтобы разобраться в ситуации в Одессу выехал первый замминистра обороны Иван Руснак.

К слову, специалисты считают реконструкцию корпусов на 6-й Фонтана большой ошибкой командования: во-первых, построенные в сталинское время здания просто ветхие (из-за этого и затянулась реконструкция), а во-вторых, по мнению военных, штаб не должен располагаться посреди жилых кварталов.

«По опыту стран НАТО и исходя из уроков Крыма: штаб нужно было строить на окраине Одессы, с 400-метровой полосой безопасности вокруг, — заявил «Думской» офицер Военно-морских сил, попросивший не называть его имени. – Строить из сэндвич-панелей и других подобных материалов. Это было бы дешевле, быстрее и надежней. Недалеко от этого штаба можно заложить и городок со служебным жильем для военных. Так турки восстановили свою базу ВМС в Гёльджюке — свою землю для ВМС Турции пожертвовала одна богатая дама. А здание на 6-й станции надо продать коммерсантам, спрос на это есть».

«Учитывая, что в штабе будет работать до 200 человек, то для него было бы достаточно построить две таких казармы, как построили для батальона морской пехоты в Дачном. Там бы разместились все… Это можно было бы сделать за полгода. Но чиновники решили заработать на дорогой реконструкции, и вот результат».

«На Фонтане все простреливается и прослушивается. Стандарт НАТО: 100 метров – периметр безопасности от камикадзе с поясом шахида, 200 метров – от машины со взрывчаткой, 400 метров – от грузовика с бомбой. На 6-й Фонтана этого и близко нет».

Напомним, что ранее адмирал Воронченко заявил, что вопрос переноса командования ВМС в Николаев остался «на бумаге». В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский предложил ему создать филиал в Николаеве.