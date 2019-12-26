В новое десятилетие с новым дизайном: встречай зимний номер журнала NL с Анастасией Погосовой на обложке!

Что бы сделала Екатерина Сенкевич, заняв должность николаевской градоначальницы, и кем в детстве мечтала стать народная депутатка Елена Мошенец? Почему Егор Крутоголов перестал общаться с Владимиром Зеленским, а Максим Яровой решился на несколько больших татуировок?

Реально ли перезимовать в теплых краях за 200$, а свою жизнь оградить от нецензурной лексики? И почему «ничего» – не такой уж и плохой подарок на новый год? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в новом, 37-ом, выпуске журнала NL с эффектной Анастасией Погосовой на обложке. Встречайте уже сегодня в саміых лучших заведениях города!

Совсем скоро мир перешагнет в новое десятилетие, и мы не смогли остаться в стороне от такого события. По этому случаю мы обновили дизайн нашего журнала и вместе с приглашенным редактором Еленой Бережной предлагаем принять от нас новогодний подарок в виде качественного чтива и эстетического наслаждения.

В частности, вы узнаете, как провести зимние каникулы максимально с удовольствием: что лучше смотреть, читать, пить и дарить в это время. Прочтете о том, как правильно загадывать желания, открывать вино без штопора и избегать импульсивных покупок. И однозначно задумаетесь, только ли секс можно считать изменой в современном мире...

Ну и куда без стильных фотосессий? Одну NL посвятил лицу нашего зимнего номера – Анастасии Погосовой. Вспомнив беззаботное школьное время, мы заполнили с ней «анкету для девочек» и узнали поближе самую красивую в мире модель плюс сайз. В свою очередь центральные развороты отданы социальному проекту с николаевскими спецназовцами и животными из приюта. Нашему миру не хватает доброты, и в следующем году это стоит исправить, согласны?

Приятный бонус – гороскоп на 2020 год. Мы искренне желаем всего наилучшего нашим читателям, а поэтому подготовили его для вас лично, как и рисованные иллюстрации к нему!

Признайтесь, вы устали от предновогодней суеты, праздничных приготовлений и попытки все успеть до конца года. Поэтому, подарите себе время с новым выпуском журнала NL, и вы не пожалеете. Ведь вам удастся не только почувствовать настоящее праздничное настроение, но и узнать очень много интересного. Читайте, вдохновляйтесь, отдыхайте и оставляйте отзыв в социальных сетях. Нам будет приятно!

P.S. Совсем скоро будет доступна электронная версия журнала!