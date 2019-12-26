Мэр Сенкевич заявил, что укладывать асфальт в мелкий дождь можно, но с подрядчиками, которые «занимаются глупостями», работать перестанут

Иллюстрация из интернета Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что укладка асфальта при небольшом дожде, но без луж, разрешается.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, в четверг, 26 декабря, после заседания сессии, на которое так и не собрались депутаты, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр Николаева сообщил, что представитель технадзора должен присутствовать при ремонте и укладке асфальтного покрытия, за что он потом и ответственен.

При этом Александр Сенкевич добавил, что некоторым предприятиям, которые в прошлом году укладывали асфальт во время сильного дождя, потом пришлось полностью переделывать работу заново.

— Еще раз хочу развеять миф, если идет небольшой мелкий дождь, но нет луж, то укладка асфальта разрешается. В случае если есть хотя бы минимальные лужи, лужицы, лужички, то все – работы по асфальтированию должны завершить. Поэтому спасибо тем гражданам, которые бдят, следят за ситуацией. Мы туда не только отправляем дополнительные силы технадзора департамента ЖКХ, но и департамент противодействия коррупции, чтобы там не происходили всякие… Мы сейчас живем в век, когда глупостями заниматься не позволено, но некоторые подрядчики этого не понимают, с этими подрядчиками мы будем просто переставать работать и все, - заявил городской голова.

Напомним, что 25 декабря, николаевцы возмутились, что в дождь ремонтируют дорогу во дворах. Депутат Николаевского горсовета, директор фирмы-подрядчика «Николаевавтодор» Сергей Шульгач в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что рабочие сделали лишь подготовительные работы - вырезали латки и уложили в них щебень, а к укладке асфальта планируют приступить, когда дождь закончится.

Как известно, ранее житель Николаева пожаловался, что спустя день после ремонта дорожного покрытия на улице Авангардной асфальт начал крошиться. Ремонт на улице Авангардной на сумму 194 тысячи гривен проводил департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, подрядчиком была фирма «Николаевавтодор» депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача. Тогда Сергей Шульгач заявил, что участок отремонтированной дороги на улице Авангардной, на котором спустя несколько дней пошли трещины, будет отфрезерован и перекрыт.