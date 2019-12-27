Словарь современного языка назвал слово, которое стало главным в Украине в 2019 году

Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» выбрал слово «диджитализация» словом 2019 года.

Об этом сообщается на сайте словаря.

Неологизм вошел в украинский язык лишь несколько лет назад и является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции. Явление, которое начало свой путь в бизнес-среде, нашло свое место и в сфере государственного управления. В этом году было создано Министерство цифровой трансформации Украины, которое имеет амбициозные планы по цифровизации страны. «Государство в смартфоне» - еще одно проявление диджитализации, которое также стало важным выражением уходящего года.

Хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты отражали политические события: Зе, монобольшинство, турборежим, разведение (войск), красные линии, пленные.

Слова года за прошедшие годы: 2018 – томос, 2017 – безвиз, 2016 – коррупция, 2015 – блокада, 2014 – киборги, 2013 – евромайдан.