В Кабмине намерены запретить ввоз секонд-хенда в Украину – говорят, что стране не нужны подержанные вещи

Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, передает «Интерфакс-Украина».

Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.

Коваль объяснил это тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни наших силовиков.

По словам Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

- Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн подержанных вещей в стране, - сказал Коваль.

Напомним, что ранее СБУ и ГБР проводили массовые обыски на Львовской таможне, а также в других регионах по делу о ввозе в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда, что привело к большим убыткам для бюджета.