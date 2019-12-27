Николаевский десантник Беспалов прошел реабилитацию после ранения и комы – он учится жить нормальной жизнью

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Николаевский десантник Александр Беспалов прошел реабилитацию после тяжелого ранения, и ему пришлось учиться жить нормальной жизнью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в мае 2019 года Беспалов получил ранение в голову, он пережил кому и операции. После прихода в сознание десантник расписался со своей невестой прямо в реанимации. В ноябре в их семье родился сын.

Александр является сиротой, он сам пошел в армию шесть лет назад. После ранения и операций он прошел тяжелую реабилитацию. Он учился заново ходить, есть и говорить.

Беспалов собирает документы на инвалидность. Он до сих пор не получил от государства денежную компенсацию за ранение. Из-за состояния здоровья он хочет уволиться из армии и думает вместе с женой открыть бизнес.

Сейчас Александра поддерживают его побратимы-десантники. Семья Беспалова благодарна врачам, волонтерам и людям, которые поддержали их в трудные времена.

Вадим Богданов

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русскийобщество