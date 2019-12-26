Украина заключила контракт на поставку второй партии противотанковых комплексов «Javelin»

Минобороны Украины заключило контракты на поставку второй партии американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, сообщили в пресс-службе Минобороны.

- В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии «Javelin» производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс IV квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, - отметил Анатолий Петренко.