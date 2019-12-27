В МВД планируют увеличить штрафы за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказание за нарушение ПДД.

Об этом заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

По словам чиновника, прежде всего изменения коснутся правонарушений с высокой степенью общественной опасности.

В частности, предлагается повысить штраф за такие нарушения:

- превышение разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – до 3400 гривен. - за оставление места ДТП – до 3400 гривен; - предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок полгода за вождение лицом, не имеющим на это права – 10200 гривен.

Также в МВД предлагают снизить порог превышения скорости, с которого наступает ответственность, до 10 км. А также не относить вождение в состоянии алкогольного опьянения к уголовному проступку. Однако если наезд на человека был совершен водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тогда ответственность будет еще больше.

Кроме того, по словам Геращенко, в начале 2020 года планируют запустить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, закон об ответственности водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения вступит в силу с 1 января 2020 года.