Исполком горсовета Николаева спустя три года после решения суда решил демонтировать рекламу на рынке «Факел»

В пятницу, 27 декабря, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали демонтаж рекламных средств на территории рынка «Факел» в Заводском районе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В проекте решения указывается, что разрешений на размещение внешней рекламы по адресу: улица Генерала Карпенко, 51-Б, а именно два рекламных средства на территории рынка «Факел», и 13 рекламных средств на заборе рынка, департамент архитектуры никогда не давал.

При этом, член исполкома Сергей Станишевский предложил не согласовывать демонтаж и по сути узаконить размещение рекламы.

— Сейчас там останется просто забор. Я предлагаю наоборот узаконить эту рекламу. Во-первых она не мешает и будем получать деньги с этого, - заявил Станишевский.

Член исполкома Михаил Беседин поинтересовался, нарушает ли градостроительные нормы размещенная реклама, на что главный архитектор Андрей Цымбал ответил положительно, ведь реклама установлена неположенного размера и создает неудобства водителям и другим горожанам.

Также чиновник еще раз акцентировал внимание на том, что разрешения на размещение рекламы не выдавалось и конструкции установили самовольно, тем более предприниматель не платил деньги в бюджет города.

В итоге, члены исполкома поддержали решение о демонтаже рекламных средств.

Напомним, как в Николаеве суд отказал рекламщикам в двух исках, в том числе и ОО «Факел». В частности, суд снял запрет на демонтаж с нескольких десятков рекламных конструкций.