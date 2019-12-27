С марта движение на участках улиц Адмирала Макарова и Шевченко в Николаеве станет односторонним, а по Парковой – двусторонним

С 1 марта 2020 года в Николаеве движение транспорта по улице Адмирала Макарова (от Московской до Пушкинской) и по улице Шевченко (от улицы Пушкинской до улицы Московской) станет односторонним. При этом, по улице Парковой от проспекта Богоявленского до улицы Николаевской станет двусторонним.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 27 декабря, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В свою очередь, начальник управления транспорта Дмитрий Попов, который докладывал по вопросу, отметил, что такое решение позволит разгрузить улицы Адмирала Макарова и Шевченко. Проектом решения предусмотрено установление соответствующих дорожных знаков.

При этом, член исполкома Владимир Тимошин заявил, что делать такие изменения нужно в комплексе по всему городу, ведь чтобы доехать к одному месту нужно объехать чуть ли не весь город из-за одностороннего движения по ряду улиц. В качестве примера он рассказал, что из микрорайона Соляные трудно подъехать к зданию мэрии, потому что выехав с моста на улицу Пушкинскую, водитель не может повернуть ни на Набережную, ни на Адмиральскую, ни на Никольскую, поскольку левый поворот там запрещен. Приходить объезжать по Спасской и сворачивать на Лягина, либо ехать по Пушкинской чуть ли не до проспекта, на что уходит много времени.

К тому же он предположил, что изменения движения по улице Адмирала Макарова делаются под «Макдональдс».

— Когда я бываю в других городах, я всегда говорю: чем классный город Николаев? Если одна улица забита, можно ехать по параллельной. Но мы уже настолько центр города затруднили, что я уже так сказать не смогу. Я правильно понимаю: это мы под «Макдональдс» делаем? - поинтересовался член исполкома, на что Дмитрий Попов ответил отрицательно.

При этом, мэр объяснил, что это не личное желание чиновника изменить схему движения, ведь есть предписания полиции, которая предлагает городской власти варианты, как дорожное движение сделать удобным и безопасным.

В итоге, члены исполкома посовещавшись решили внедрить изменения с 1 марта 2020 года, потому что к этому времени управление транспорта может разработать дополнительные решения по другим улицам, чтобы проблему решить в комплексе. Отметим, что соответствующие технические средства организации дорожного движения будут установлены после разработки проекта и согласования с патрульной полицией.

Напомним, как 27 июня, в Николаеве участок пешеходной зоны на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова, на котором в последние дни водители парковали свои автомобили в нарушение ПДД, перекрыли для въезда на время ремонтных работ.