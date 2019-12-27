«Увеличение легальных рабочих мест и повышение доходов»: Кабмин одобрил законопроект о рынке труда

Кабинет министров одобрил законопроект о рынке труда.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.
Гончарук отмечает, что законопроект предусматривает:
- сохранение и расширение социальных прав работников;
- увеличение количества легальных рабочих мест;
- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
- повышение доходов работников по всей Украине;
- гармонизация украинского законодательства с европейским.
Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.