«Увеличение легальных рабочих мест и повышение доходов»: Кабмин одобрил законопроект о рынке труда

Кабинет министров одобрил законопроект о рынке труда.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.

Гончарук отмечает, что законопроект предусматривает:

- сохранение и расширение социальных прав работников; - увеличение количества легальных рабочих мест; - равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; - повышение доходов работников по всей Украине; - гармонизация украинского законодательства с европейским.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.