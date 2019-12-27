«Увеличение легальных рабочих мест и повышение доходов»: Кабмин одобрил законопроект о рынке труда

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Кабинет министров одобрил законопроект о рынке труда.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.

Гончарук отмечает, что законопроект предусматривает:

- сохранение и расширение социальных прав работников;

- увеличение количества легальных рабочих мест;

- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

- повышение доходов работников по всей Украине;

- гармонизация украинского законодательства с европейским.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.

Роман Свиридов

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русскийобщество