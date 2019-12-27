Кабмин упростил получение гражданства для добровольцев

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Кабинет министров упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что решение Кабмина упрощает подачи документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

«Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», - отметил Гончарук.

 

Роман Свиридов

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русскийобщество