Кабмин упростил получение гражданства для добровольцев

Кабинет министров упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что решение Кабмина упрощает подачи документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.