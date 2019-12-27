В Украине в полицейском спецназе КОРД появилась первая выпускница-девушка

В пятницу, 27 декабря, выпускники Центра подготовки подразделений полиции особого назначения получили сертификаты об окончании обучения. Среди выпускников впервые есть женщина-спецназовец с позывным «Коса».

Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции Украины.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, качественная профессиональная подготовка спецназа спасает не одну человеческую жизнь, ведь именно на бойцов КОРДа возлагается задача силовой поддержки при проведении полицейских мер и спецопераций.

«Именно на вас возложена задача силовой поддержки оперативных мероприятий подразделений полиции. За каждым из вас, сотрудником КОРДа, стоят как другие сотрудники полиции, так и граждане. Несите с гордостью почетное звание КОРДовца», - сказал глава Нацполиции Украины.

Он также отметил, что в этом году впервые среди выпускников Центра подготовки подразделений полиции особого назначения является женщина. Полицейская с позывным «Коса» до этого работала в патрульной полиции и прошла жесткий отбор.

В то же время Игорь Клименко выразил благодарность иностранным партнерам за поддержку и помощь Национальной полиции Украины в вопросах комплектования и обучения спецназовцев.

«Я хочу поблагодарить американских коллег, которые с 2016 года поддерживают нас. Они стояли с Национальной полицией у истоков создания КОРДа и помогали в формировании боеспособного подразделения», - сказал Игорь Клименко.

Также отмечается, что с 28 декабря спецназовцы заступят на службу в 11 областях Украины.

Напомним, как в конце 2013 года неизвестный ворвался в ювелирный магазин «Плаза», расположенный на проспекте Мира, 21 в районе Площади Победы в Николаеве и потребовал от продавщицы, супруги хозяина магазина, золото и деньги. Однако, увидев приехавших сотрудников ГСО, налетчик взял женщину в заложницы. Тогда успешные переговоры с грабителем николаевской «ювелирки», взявшего продавщицу в заложники, провела сотрудница «Беркута».