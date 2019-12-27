Правительство Украины отменило бюрократическую норму, которая ограничивала право получать монетизированную субсидию

С 1 января 2020 года льготные категории граждан Украины будут иметь право в любое время подать заявление о переходе на монетизированную (наличную денежную) форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 декабря. Минсоцполитики отменило ограничение, которое не позволяло украинцам оформить монетизацию после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период).

- Ранее украинские льготники могли получать монетизированные выплаты только если подали соответствующее заявление до старта отопительного сезона, то есть до 15 октября, теперь они могут сделать это в любой момент, - заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Принятое постановление повлияет на интересы граждан, получающих жилищные субсидии, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, субъекты хозяйствования.

Напомним, что ранее Николаевская ОГА опубликовала разъяснения по монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги.