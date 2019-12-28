Французские зоозащитники хотят выкупить зверинец и отпустить его обитателей в дикую природу

Зоозащитная организация из Франции собирается выкупить зверинец и вернуть его обитателей в дикую природу. Для осуществления задумки зоозащитники за пять дней собрали 600 тысяч евро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Территория зоопарка в регионе Бретань составляет 13 гектаров, там обитают десятки редких животных: волки, пингвины, крокодилы, львы и красные панды. Зоозащитники планируют научить их выживать в дикой природе и отпустить. Зверинец хотят превратить в реабилитационный центр для спасенных от браконьеров животных.

В то же время в Европейской ассоциации зоопарков сомневаются в целесообразности проекта. Они считают, что этот процесс слишком дорогой и может занять десятки лет для животных, которые долго прожили в неволе.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд запретил эксплуатировать животных в цирке – это первое такое решение в Украине.