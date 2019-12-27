На участке трассы «Николаев-Кропивницкий» десятки фур застряли в грязи – в САД заявили, что там проезд для большегрузов запрещен

Трасса государственного значения Н-14 «Николаев-Кропивницкий» в пятницу, 27 декабря, оказалась заблокированной большегрузными автомобилями.

Об этом сообщают «Новости-Н».

Издание сообщает, что десятки фур увязли в грязи и не могут тронуться с места. Как утверждают водители большегрузов, более 30 километров кировоградской трассы от Водяно-Лорино Еланецкого района в сторону Николаева сейчас в состоянии непроезжаемости.

«Участок трассы, на котором сделали бетонную дорогу, проходящую через село Воссиятское, недавно открыли для проезда, но ситуацию в целом это не спасает. На остальном участке трассы ямы дорожники засыпали землей и отходами от ремонтных работ, но в результате дождливой погоды вся эта субстанция раскисла и превратилась в непролазную болотистую жижу», – пишут «Новости-Н».

В свою очередь, Служба автомобильных дорог Николаевщины заявила, что перекресток Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг оборудован знаками о запрете движения для большегрузного транспорта от села Воссиятское в сторону Николаева.

«На выезде из Николаева на автодорогу Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев также стоят знаки запрета движения для большегрузного транспорта. Почему поехали водители? Неизвестно? Открыто движение на бетонном покрытии только легковому транспорту», – сообщили в САД.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что до Нового года обеспечит проезжаемость по трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий», а также по дороге Т-1510, которая проходит через Арбузинку, Еланец, Братское и Новую Одессу.

Ранее народный депутат Украины Игорь Негулевский заявил, что на ремонт дорог государственного значения в Николаевской области в проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более пяти миллиардов гривен.

Напомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.