«Сделано очень много»: Николаевский аэропорт получил сертификат качества предприятия

27 декабря, в пятницу, на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» прошло торжественное вручение сертификата качества.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

На мероприятие пришел глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, а также сотрудники органа по сертификации систем упрапвления ГП «Николаевстандартметрология».

Перед вручением сертификата начальник службы качества Екатерина Пушко поблагодарила коллектив аэропорта за хорошую работу.

— Хотелось бы поблагодарить наш дружный коллектив во главе с генеральным директором Федором Барной за преданную работу, которые благодаря своему опыту и неравнодушию сделали стремительные шаги к развитию нашего аэропорта, - сказала Екатерина Пушко.

Также она отметила, что на протяжении 2019 года проводился мониторинг удовлетворенности пассажиров от качества предоставления услуг в аэропорту. По результатам опроса по пятибалльной шкале качество обслуживание составило 4,65 балла.

В то же время, начальник отдела системы управления ГП «Николаевстандартметрология» Светлана Кравчук отметила, что за недолгое время аэропорт смог развиться и достигнуть определенных успехов.

— Вы прошли большой путь для того, чтоб внедрить такую систему у себя на предприятии, которое начало возрождаться практически с нуля, поскольку я видела аэропорт и в 2012 году, я могу сказать, что сделано очень много. Сделано много именно теми людьми, которые работают на этом предприятии. Нам было очень интересно работать с вами, нам было очень приятно наблюдать, как вы сами заинтересованы в своей работе и во внедрении этой системы для того, чтоб улучшить свою работу, чтоб к вам пошел поток пассажиров, для того, чтоб наш Николаев развивался еще больше, приносил опять же нам доходы и чтоб мы развивались еще больше в нашей области, - сказала Светлана Кравчук.

После чего директору аэропорта Федору Барне вручили сертификат, который подтверждает качество предоставляемых услуг по вспомогательному обслуживанию авиационного транспорта, а также продублированный сертификат на английском языке для международного представительства.

Глава ОГА Александр Стадник также поздравил коллектив аэропорта, отметив, что предприятие развивается своими силами, без существенной помощи из Государственного бюджета.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило сертификат на право обслуживания грузов и почты.