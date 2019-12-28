Возле Николаевского автовокзала убрали все незаконные киоски – некоторые приходилось демонтировать дважды

В районе пересечения улицы Чигрина и проспекта Богоявленского, возле междугороднего автовокзала, работники антикоорупционного департамента Николаевского горсовета демонтировали 17 киосков, который были установлены незаконно.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

«Последние 5 киосков снесено около междугородного автовокзала. Итак, мы полностью очистили эту территорию. В общем демонтировано 17 МАФов. Плюс еще три пришлось сносить два раза. Предприниматели сразу не поняли, что место надо освободить. Рядом находится рынок. Считаю, что киоски в таком количестве и в таком виде портят впечатление гостей города. Довольны, что справились к Новому году!» – рассказал директор департамента внутреннего финконтроля мэрии Андрей Ермолаев.

Напомним, как в Николаеве на улице Строителей снесли незаконные киоски, где торговали полуфабрикатами и обустроили «наливайку».