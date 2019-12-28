В Николаеве торжественно открыли новый травмпункт больницы скорой медицинской помощи

В субботу, 28 декабря, в Николаевской больнице скорой медицинской помощи торжественно открыли построенный травмпункт.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Участие в открытии приняли городской голова Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко, начальник облздрава Павел Георгиев, начальница горздрава Ирина Шамрай, главврач БСМП Александр Демьянов, руководитель фирмы-подрядчика «Антарес-БУД» Юлия Филиппова, а также депутаты Николаевского горсовета.

В своем поздравительном слове Александр Демьянов напомнил о том, что многие, не имеющие отношения к строительству и не понимающие процесса, требовали побыстрее сдать этот объект в эксплуатацию.

– Люди, которые строят всю жизнь, знают, что побыстрее – не значит лучше. Сегодня я со своей командой медиков-монтажников не собираемся оправдываться. Но мы должны сказать спасибо тем, кто был с самого начала рядом, кто помогал словом, делом, моральной поддержкой, кто пренебрегал своим временем на благо жителей города. Не вспомнить о них сегодня было бы низко для меня лично и для наших единомышленников – поколению, которое было научено быть благодарными за добро, – сказал Демьянов, после чего зачитал список тех, кому он говорит искреннее «спасибо».

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич отметил, что все работы сделали на совесть.

– Это не мегапроект. На самом деле было сложно осознать, что во время строительства этого травмпункта у нас было все. Были изменения в строительном законодательстве. Начали – разломали. Я уже не раз говорил, что есть пословица: лошадь сдохла – слезь. Вот нужно было слезть с этой дохлой лошади и начинать новую. Но строили на дохлой лошади. И все это переделывалось, переделывалось и переделывалось. Но сделали все на совесть. Я хотел бы поблагодарить весь депутатский корпус, потому что это то, что останется в памяти о нашей работе, – отметил городской голова.

При этом он пожелал всем не попадать в это заведение, но если все же доведется попасть, то мэр уверен, что здесь окажут качественную услугу.

– Когда-то моя жена порвала связки, и я ее заносил в тот травмпункт. Занести как невесту я ее не смог, потому что там такие двери. И я ее взвалил как мешок на спину, и заносил ее как дед мороз подарки, – добавил городской голова, отметив, что теперь горожане будут чувствовать себя не скотом, который загоняют в старое, а украинцами, которые заслуживают медицинские услуги европейского качества, – рассказал Александр Сенкевич.

После торжественных речей присутствующие проследовали внутрь, где смогли осмотреть кабинеты, лифты и даже протестировать систему пожарной безопасности. Травмпункт начнет свою работу после соответствующей санитарной подготовки. Стоит отметить, что и оборудование, и мебель здесь абсолютно новые.

При этом Александр Демьянов заверил, что травмпункт БСМП Николаева теперь лучший на юге Украины.

Юлия Филиппова В комментарии «Преступности.НЕТ» директор фирмы-подрядчика «Антарес-БУД» Юлия Филиппова поделилась, что довольна результатами, несмотря на две корректировки проекта.

– Первый договор на строительство у нас был заключен в августе 2016 года до декабря 2017 года. После этого была проведена корректировка. И следующий договор с марта 2018 по декабрь 2019 года. Общая стоимость приблизительно 18 миллионов гривен. Я довольна результатами. Я получила моральное удовольствие от того, что горожане будут получать медпомощь в нормальных условиях. Это все делалось для людей, а не галочки или перерезания ленточек. Несмотря на все инсинуации со сроками, со скандалами, которые были, поддерживалась идея того, что в первую очередь должно быть людям – пациентам и персоналу. За это я хочу сказать большое спасибо и Александру Сенкевичу, и Александру Демьянову, – резюмировала Юлия Филиппова.

Как известно, срок сдачи объекта был указан 25 декабря. Как и обещала ранее директор «Антарес-БУД», фирма в срок закончила все строительные работы.