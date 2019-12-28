Новый рекорд Украины: в Харькове создали «автомобильную» елку из 350 машин

Харьков стал местом нового рекорда Украины. Его жители создали «автомобильную» новогоднюю елку из 350 машин. Фотографии действа появились в социальных сетях.

Об этом сообщает «NikLife».

Водители выстроили из 348 машин фигуру в форме елки, которую сняли с высоты. Мероприятие происходило на парковке возле стадиона Металлист с 18:00 до 22:00 и собрало множество зрителей.

Инициаторы акции собирали желающих водителей в соцсетях. Таким образом, харьковские автоактивисты сумели побить рекорд, установленный в Запорожье. Там в создании «елки» приняли участие 270 автомобилей.