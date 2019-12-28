Министр обороны прокомментировал «выселение» штаба ВМС в Одессе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал ситуацию с «выселением» штаба ВМС и призвал не распространять фейки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее появилась информация о том, что штаб и командование ВМС выселили из занимаемых помещений, хотя для них еще не закончили реконструкцию собственного здания. А для военнослужащих якобы разбили палатки.

«Еще раз объясняем: 1.Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командования с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы. 2. Прежде чем новые помещения не будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас. 3. Никаких «конфликтов» между подразделениями ВСУ не существует. Все они выполняют задачи в штатном режиме. В том числе ВМС», – написал министр.

Напомним, что ранее командующий ВМС адмирал Воронченко заявил, что вопрос переноса командования ВМС в Николаев остался «на бумаге». В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский предложил ему создать филиал в Николаеве.