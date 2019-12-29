«Пару ноутбуков отбили!»: В РФ фонд Навального продал с аукциона рисунок спецназовца, который проводил у них обыск

Бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков провел в своем Facebook аукцион по продаже рисунка спецназовца, который остался после обыска в офисе организации «Фонд борьбы с коррупцией».

Об этом сообщает «Медуза».

Обыск в ФБК проводился в рамках дела, заведенного из-за отказа удалять фильм «Он вам не Димон» о коррупционных схемах в окружении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По итогам обыска у сотрудников ФБК изъяли 17 ноутбуков, сервера, коммутаторы и другое техническое оборудование.

Рисунок, на котором черным маркером изображен спецназовец и написано «С новым годом», он назвал «Порыв чувств». По словам Волкова, его сделал неизвестный сотрудник спецназа Федеральной службы судебных приставов, участвовавший в обыске в офисе ФБК 26 декабря.

По итогам аукциона, который проходил до полуночи 27 декабря, лот ушел Алексею Беляеву, который согласился заплатить за него 50 тысяч рублей.

Средства, вырученные с аукциона, пойдут на восстановление техники, изъятой у сотрудников ФБК в ходе обыска.