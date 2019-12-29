Французское правительство хочет узаконить мониторинг соцсетей для поиска незаконных доходов

Французское правительство может ввести план мониторинга социальных сетей для выявления фактов уклонения от уплаты налогов. Этот план одобрил конституционный суд страны.

Об этом сообщает BBC.

Таможенникам и налоговым служащим позволят просматривать профили пользователей, сообщения и фотографии, чтобы выявлять неподтвержденные доходы. Новые правила являются частью более широкого закона о налоговых изменениях, принятых на прошлой неделе.

Правозащитные группы и французский орган по защите данных выразили обеспокоенность относительно этих шагов.

В своем постановлении Конституционный суд признал, что конфиденциальность и свобода выражения взглядов пользователей могут быть ограничены, однако одобрил его с определенными условиями. Он установил, что власти придется следить за тем, чтобы содержание страниц, защищенных паролем, был вне действия закона. И что они смогут использовать только публичную информацию, которая касается лица, которое раскрывает ее в интернете.

Суд также заявил, что регуляторы должны внимательно следить, как используется информация.

Массовый сбор данных является частью трехлетнего эксперимента с онлайн-мониторинга французским правительством и значительно увеличивает полномочия государства в области онлайн-наблюдения.

Французский орган охраны данных CNIL заявил, что признает, что цели правительства являются законными, но заявил, что новая политика будет создавать риски для свобод человека.

Министр финансов Джеральд Дарманин недавно назвал новые правила «еще одним инструментом борьбы с мошенничеством».

«Если вы скажете, что вы не являетесь фискальным резидентом во Франции, и вы продолжаете публиковать фотографии в Instagram из Франции, могут возникнуть проблемы», - сказал он газете Le Figaro.

Напомним, как благодаря Instagram гражданской жены журналисты нашли у главы бюджетного комитета парламента и Федерации футбола Украины Андрея Павелко незадекларированные жилье, «Bentley» и других расходов на 21 миллион гривен.