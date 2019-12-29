На выезде из Николаева за Терновским кольцом установили светофор, но пока еще не подключили

На выезде из Николаева в районе Терновского кольца по заказу ДЖКХ Николаевского горсовета установлен светофор.

Об этом сообщается на странице ДЖКХ в Facebook.

Сообщается, что департаментом в плане работ на текущий год было предусмотрено установление девяти светофорных объектов.

«Последний из них уже смонтирован на Проспекте Героев Украины, 60. Непрерывный поток легковых и большегрузных автомобилей вызывал пробки и практически не давал пешеходам возможности безопасно пересечь проезжую часть», – говорится в сообщении.

Также в департаменте добавили, что из 9 светофорных объектов, установленных в этом году, два, включая вышеупомянутый, ждут подключения.

«В 2020 году департамент ЖКХ планирует продолжить установку светофоров на наиболее опасных участках дорог города, чтобы они становились более безопасными для участников дорожного движения», – добавили в ДЖКХ.

Напомним, ранее в Николаеве заработали светофоры на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Парковой (Олейника), а также на пересечении улиц Московской и Большой Морской.

