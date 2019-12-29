Синоптики предупреждают о гололеде на большей части Украины, на юге – небольшой снег с дождем

В воскресение, 29 декабря, на дорогах Украины возможна гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый). 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Николаевской области днем будет 2-4 градуса тепла, ночью - от -1 до +1 градуса по Цельсию.