Кабмин планирует бороться с недостатком детсадов при помощи частных дошкольных заведений

Для обеспечения доступа детей к качественному дошкольному образованию аравительство планирует расширить сеть не только государственных учреждений, но и частных.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Это, в частности, предусмотрено проектом Концепции государственной политики по достижению цели 1.1. «Каждый ребенок имеет доступ к качественной дошкольного образования» Программы деятельности Кабинета министров Украины.

«Для качественного образования наименьших украинцев нужно решить три первоочередных задачи. Это преодоление очередей в детсады, открытие частных учреждений и обеспечения безбарьерного и инклюзивного доступа », - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тысяч детей. Чтобы изменить ситуацию, предлагается, кроме открытия новых садов и групп в государственных учреждениях, расширить сети частных. Для этого, в частности, стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установления льготной платы за аренду помещений.

Нуждается в обновлении и именно образовательная среда, которая должна стать инклюзивным, комфортным и безопасным, с безбарьерным доступом.

Как отмечают в Кабмин, значительное внимание будет уделяться качеству образования. Будет обновлен Базовый компонент дошкольного образования, методические рекомендации по организации образовательного процесса. Также предусмотрена разработка и утверждение Концепции развития дошкольного образования, законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины« О дошкольном образовании », нового Положения о заведении дошкольного образования.

В течение 2020-2021 годов правительство будет проводить институциональный аудит. Оценка качества дошкольного образования будет осуществляться по методике ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale).

Начиная с 2021 года минимум 10% педагогических работников учреждений дошкольного образования повышать профессиональную квалификацию по новым программам.

В то же время правительство обещает позаботится о повышении социального статуса педагогов, в том числе из-за увеличения уровня заработной платы. Также среди мотивационных мер - увеличение продолжительности отпуска и денежная помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.