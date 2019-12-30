АМКУ потребовал от виноделов Николаевской и Одесской областей не выдавать свое вино за грузинское

Антимонопольный комитет призвал виноделов из Николаевской и Одесской областей не обманывать покупателей оформлением своего товара под грузинские марки вина.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

«Вина из солнечной Грузии уже давно популярны в Украине, составляя достойную конкуренцию другим иностранным и национальным производителям напитков из винограда. Настолько популярными, что некоторые украинские виноделы начали обозначать свою продукцию способом, который указывает на происхождение вина якобы из Грузии. Именно так поступили АО «Коблево» из Николаевшины, СП «Аквавинтекс» и ЗАО «Одессавинпром» из Одесской области», – отметили в АМКУ.

В АМКУ отметили, что компании оформляют бутылки этикетками с элементами грузинского флага, надписями буквами грузинского алфавита, изображением карты Республики Грузия, мужчины в грузинском национальном костюме и тому подобное. Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Эти элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация о украинском производителе напитка - маленькими буквами.

АМКУ рекомендует виноделам принять меры по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка. О результатах рассмотрения компании должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок.

Напомним, как в Николаеве полиция и СБУ изъяли 47 тысяч бутылок алкоголя с признаками подделки.