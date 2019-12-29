Украинцы смогут получать ряд документов в транспортной сфере онлайн

В Украине запустили единый транспортный портал e-transport.gov.ua, который объединяет все административные онлайн услуги в транспортной сфере. Портал создан с учетом новых стандартов оказания государственных услуг дизайн-кода «действие».

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

«Продолжаем совершенствовать работу по предоставлению услуг. Единый транспортный портал позволяет украинском на одном ресурсе пользоваться всеми транспортными е-сервисами онлайн. В то же время продолжаем преодолевать бюрократию и ликвидируем коррупцию », - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя нововведения.

На единственном транспортном портале уже сейчас можно воспользоваться следующими услугами:

- бронированием разрешений на международные перевозки (вся процедура займет до 3 мин);

- пост-контролем, который отслеживает каждое зарегистрированное разрешение от момента его бронирования до пересечения границы и возврат на пункт выдачи разрешения;

- разрешениями на негабаритные перевозки;

- обменом данными с таможней;

- е-протоколами, которые позволяют «Укртрансбезопасности» оперативно передавать информацию в отношении нарушителей с целью дальнейшей обработки инцидентов;

- видеонаблюдением для общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений на пунктах выдачи в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень (вскоре будет добавлено еще 7 пунктов и других важных объектов);

- е-ТТН - электронной товарно-транспортной накладной, удостоверяющий права на осуществление грузовых перевозок (важный сервис для бизнеса, который позволяет создать цифровые транспортные коридоры и развивать мультимодальные перевозки).