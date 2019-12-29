В Николаеве по некоторым адресам из аварийных ремонтов до вечера на будет воды

В Николаеве в воскресенье, 29 декабря, ряд домов до вечера останутся без водоснабжения из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГКП «Николаевводоканал».

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ за водоснабжение временно прекращено до 17:00 по следующим адресам:

- улица Нагорная, переулок 3-й Нагорный; - по улице Нагорная от переулка 3-й Нагорный до улицы Троицкая.

До 15:00 также временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

- улица Привольная, 43А; - от улицы 11-я Военная к проулку Карьерний; - улица Февральская, улица Ракетная.

Также водоканал проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Садовая, 46 с 11:00 до 18:00 водоснабжения временно прекращено по следующим адресам:

- от улицы Пограничная до улицы Мельничная; - от улицы 2-я Слободская до улицы Садовая.

Еще ремонтные работы ведутся по адресу улица Космонавтов, 126/1, поэтому до 18:00 водоснабжения временно прекращено по следующим адресам: