В Николаеве по некоторым адресам из аварийных ремонтов до вечера на будет воды

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В Николаеве в воскресенье, 29 декабря, ряд домов до вечера останутся без водоснабжения из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГКП «Николаевводоканал».

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ за водоснабжение временно прекращено до 17:00 по следующим адресам:

- улица Нагорная, переулок 3-й Нагорный;

- по улице Нагорная от переулка 3-й Нагорный до улицы Троицкая.

До 15:00 также временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

- улица Привольная, 43А;

- от улицы 11-я Военная к проулку Карьерний;

- улица Февральская, улица Ракетная.

Также водоканал проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Садовая, 46 с 11:00 до 18:00 водоснабжения временно прекращено по следующим адресам:

- от улицы Пограничная до улицы Мельничная;

- от улицы 2-я Слободская до улицы Садовая.

Еще ремонтные работы ведутся по адресу улица Космонавтов, 126/1, поэтому до 18:00 водоснабжения временно прекращено по следующим адресам:

- улица Космонавтов, 124, 126, 126/1, 126/2.

Тарас Леонтян

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русскийобщество