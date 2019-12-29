Штраф до 34 тысяч: группа нардепов от СН предлагает ужесточить наказание за неправильную парковку

Группа нардепов из партии «Слуга народа» внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, ужесточающий наказание за парковку в неположенных местах.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Депутаты предлагают обозначить места, на которых запрещено парковаться, специальными знаками – треугольниками жёлтого цвета.

Предполагается, что таким образом водители точно поймут, где нельзя оставлять свое транспортное средство. При этом полиции будет легче доказать нарушение. Для того, чтобы доказать факт неправильной парковки, необходимо будет предоставить три соответствующие фотографии.

Согласно законопроекту, за нарушение правил парковки будет штрафовать на сумму до 8,5 тысяч гривен. Однако в случае неположенной парковки на местах для людей с инвалидностью штраф может возрастать до 34 тысяч.

Напомним, как в Николаеве возле зоопарка обокрали машину, а пользователи сети назвали это «мгновенной кармой» за парковку на газоне.