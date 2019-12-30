Англичане построят первый в мире деревянный стадион вместительностью в 5 тысяч зрителей

В английском графстве Глостершир построят первый в мире деревянный футбольный стадион.

Об этом сообщает sportarena.com, ссылаясь на специализированное агентство Dezeen.

Конкурс на реализацию проекта выиграло архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Стадион будет принадлежать футбольной команде «Форест Грин Роверс», которую ФИФА признала самой «зеленой» профессиональной командой в мире.

Футбольный клуб возглавляет Дейл Винс, который является основателем компании по экологическому электричеству Ecotricity.

Деревянный стадион сможет вместить 5000 зрителей и будет работать на возобновляемых источниках энергии. В частности, будут установлены солнечные панели.

По словам Винса, преимущество нового стадиона не только в том, что он будет построен из природных материалов, но и в том, что он будет иметь самое низкое содержание углерода среди стадионов в мире.

Стоит отметить, что для полива газона нынешнего стадиона команды используется рециркулированная дождевая вода. Для питания прожекторов используются солнечные батареи, а газонокосилка, подстригающая поле, работает с помощью технологии GPS.