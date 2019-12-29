В Канаде из фильма «Один дома» вырезали сцену с Трампом – американский Президент пошутил, назвав это проделками Трюдо

Сцену с участием Маколея Калкина и Дональда Трампа вырезали во время показа на канадском телеканале CBC фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Об этом сообщает TJ.

В этом эпизоде персонаж Калкина, Кевин Макалистер проходит через отель Plaza, принадлежащий в то время Трампу, и останавливает «случайного прохожего», чтобы спросить дорогу.

Пользователи соцсетей обратили внимание на этот монтаж и потребовали объяснений от телеканала. Представитель CBC Чак Томпсон в ответ заявил, что цензуры нет, а эпизод с Трампом вырезали ещё в 2014 году, когда ленту адаптировали, чтобы освободить время для рекламных блоков.

Президент США отреагировал на удаление камео в фильме, пошутив, что тот теперь уже не будет прежним, и что всё это, вероятно, происки премьера Канады.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Напомним, как 11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло?». Позже российский ТНТ снял с телеэфира «Слугу народа» – сериал показывали всего один вечер.